Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари отравил окрестности Парижа свинцом
Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе
Эксперт: перенос выборов в США невозможен
Эксперт: ЧВК "Вагнера" — это профессионалы среди профессионалов
Дегтярёв обвинил Сергея Шнурова в "интервью ради хайпа"
Историк: приход Кравчука не изменит ситуацию на Донбассе
Доктор наук объяснил опасность полного запрета на продажу алкоголя
Загитова и Липницкая поддержали Тутберидзе в конфликте с Косторной
Турист назвал основные минусы поездок на двухэтажных поездах по России

Музей мадам Тюссо в Лондоне выставил часть своих фигур на улицу

Мир » Европа
Музей мадам Тюссо в Лондоне выставил часть своих фигур на улицу. Музей мадам Тюссо

В центре Лондона на всеобщее обозрение выставили восковые фигуры лидеров мировых держав, звёзд кино и членов британской королевской семьи, среди них фигуры:

  • Елизаветы II;
  • принца Гарри и Меган Маркл;
  • Дональда Трампа;
  • Бориса Джонсона;
  • Дуэйна Джонсона;
  • Бейонсе;
  • Тейлор Свифт.

На всех фигурах надеты маски, и они находятся друг от друга на определённой дистанции.

Экспонаты выставили перед Музеем мадам Тюссо в преддверии его открытия. Напомним, что галерею закрыли 20 марта в связи с угрозой распространения COVID-19.

Известный во всём мире музей восковых фигур был основан в Лондоне в 19835 году скульптором Мари Тюссо. Музей имеет 23 филиала в разных странах мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии пожалели о смягчении ограничений.

Последние материалы
Москвич вызвал наряд полиции из-за подгоревшего супа
За победу на Евроолимпиаде по физике россиянке подарили Mercedes
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари отравил окрестности Парижа свинцом
Тарасова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе
Музей мадам Тюссо в Лондоне выставил часть своих фигур на улицу
Эксперт: перенос выборов в США невозможен
Эксперт: ЧВК "Вагнера" — это профессионалы среди профессионалов
Дегтярёв обвинил Сергея Шнурова в "интервью ради хайпа"
Историк: приход Кравчука не изменит ситуацию на Донбассе
Доктор наук объяснил опасность полного запрета на продажу алкоголя
Популярное
Новости Белоруссии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".

Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Общество
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Экономика и бизнес
Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"
Общество
Из посёлка под Омском массово сбегают дачники
Василий Амирджанов Медийная политика властей рождает революционеров Василий Амирджанов Игорь Буккер Как в СССР прививали от инфекции викингов Игорь Буккер Руслан Веснянко Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства Руслан Веснянко
Комментарии
Кризис в Казахстане: есть ли ресурсы для недовольных?
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Кому мешает графа "Национальность"
Как партноменклатура СССР стала нашей элитой
Америка разваливается
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ