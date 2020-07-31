В центре Лондона на всеобщее обозрение выставили восковые фигуры лидеров мировых держав, звёзд кино и членов британской королевской семьи, среди них фигуры:
На всех фигурах надеты маски, и они находятся друг от друга на определённой дистанции.
Экспонаты выставили перед Музеем мадам Тюссо в преддверии его открытия. Напомним, что галерею закрыли 20 марта в связи с угрозой распространения COVID-19.
Известный во всём мире музей восковых фигур был основан в Лондоне в 19835 году скульптором Мари Тюссо. Музей имеет 23 филиала в разных странах мира.
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