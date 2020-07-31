Музей мадам Тюссо в Лондоне выставил часть своих фигур на улицу

В центре Лондона на всеобщее обозрение выставили восковые фигуры лидеров мировых держав, звёзд кино и членов британской королевской семьи, среди них фигуры:

Елизаветы II ;

; принца Гарри и Меган Маркл ;

и ; Дональда Трампа ;

; Бориса Джонсона ;

; Дуэйна Джонсона ;

; Бейонсе;

Тейлор Свифт.

На всех фигурах надеты маски, и они находятся друг от друга на определённой дистанции.

Экспонаты выставили перед Музеем мадам Тюссо в преддверии его открытия. Напомним, что галерею закрыли 20 марта в связи с угрозой распространения COVID-19.

Известный во всём мире музей восковых фигур был основан в Лондоне в 19835 году скульптором Мари Тюссо. Музей имеет 23 филиала в разных странах мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Британии пожалели о смягчении ограничений.