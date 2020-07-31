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В Британии пожалели о смягчении ограничений

Мир » Европа » Евросоюз

В Британии впервые с мая начала расти заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти отменяют смягчений ограничений.
 
Такое решение приняли в правительстве страны

"Во многих смыслах прогресс продолжается. Но я предупреждал неоднократно, что вирус может вернуться, и мы будем готовы принять решительные меры. Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные", - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Он отметил, что запланированное снятие ограничений отложено минимум на две недели. С 1 августа в стране должны были открыть косметологические салоны, спортивные центры, боулинги, казино и катки. Также власти обещали разрешить проведение свадеб с числом гостей до 30 человек.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами – Танзанией, Турцией и Британией. Россияне, прибывающие в Британию, должны провести 14 дней на карантине.

Ранее «Правда.Ру» писала, что, по мнению эксперта, после саммита Евросоюза, на котором распределяли средства для восстановления экономики, «Британия кусает локти». После Brexit Евросоюз не оказывает этой стране никакой помощи.

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