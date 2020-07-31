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Оппозиция Украины: Зеленский специально затягивает конфликт на Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины не заинтересован в прекращении военных действий на Донбассе. Это очевидно из тех формулировок, которые выбрала украинская стороны, согласившись установить перемири.

Такое заявление сделали представители парии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В частности, отмечается, что на сайте Министерства обороны Украины указаны не все достигнутые договоренности, а те, что прописаны, имеют двоякое трактование. По некоторым из них силовикам разрешено открыть огонь.

"Такое "вольное толкование" украинской стороной дополнительных мер по обеспечению прекращения огня ставит под сомнение очередную попытку стабилизировать обстановку на линии разграничения и добиться прогресса в вопросах мирного урегулирования конфликта, а также лишний раз подчеркивает манипулятивный характер действий украинских властей — как по отношению к жителям Донбасса, так и в рамках международных обязательств, в том числе перед европейскими посредниками", — заявили в партии.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе объявлено перемирие: запрещен огонь и размещение оружия в населенных пунктах и возле них.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Киеве уверены, что Донбасс вернется в состав Украины. Правда, случится это не в ближайшее время. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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