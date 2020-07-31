Австрия готова принять самолёты из России

Пассажирские самолеты из России смогут сесть в австрийских аэропортах. Запрет будет снят с 1 августа.

Как сообщает международный аэропорт Вены, по прилете россияне должны предоставить справку об отсутствии коронавируса. После этого всех прибывающих в страну отправят на карантин, который продлится 10 дней. Такие требования распространяются на тех, кто прилетит в Австрию из:

— России — Египта — Албании — Бангладеша — Белоруссии — Боснии и Герцеговины — Бразилии — Болгарии — Чили — Эквадора — Индии — Индонезии — Ирана — Косово — Мексики — Молдавии — Нигерии — Северной Македонии — Пакистана — Перу — Филиппин — Португалии — Румынии — Швеции — Сенегала — Сербии — ЮАР — Турции — Украины — США — Хубэя (провинция в Китае).

Для граждан Австрии и Евросоюза будут действовать более мягкие правила: справка об отсутствии коронавируса не требуется, но нужно в течение 48 часов сдать тест на COVID. До получения результатов прибывшие будут находиться в карантине.

Напомним, с 1 августа Россия отменила запрет на международное авиасообщение. С завтрашнего дня самолеты начнут летать в Танзанию, Британию и Турцию.