Кравчук высказал свое отношение к Донбассу

Больше прав в обмен на возврат в состав Украины. Такое предложение могут получить жители Донбасса.

Свое мнение по этому региону высказал руководитель киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", — заявил бывший президент Украины.

Кравчук уверен: для возврата Донбасса в состав Украины нужно дать жителям региона больше прав и возможностей. Но все они должны быть в рамках Конституции Украины, потому что речь идет только о системе местного управления.

Напомним, что ранее группой руководит другой бывший президент Украины Леонид Кучма. На днях он ушел в отставку по собственному желанию. Источники связывают это с почтенным возрастом политика. На его место назначен Леонид Кравчук.