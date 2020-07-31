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В Евросоюзе сообщают о рекордном падении ВВП

Мир » Европа » Евросоюз

Евростат опубликовал данные по падению экономики Евросоюза. ВВП ЕС рухнул на 14,4% в годовом выражении.

Это рекордное падение экономики Союза европейских государств за всю историю его существования. В первом квартале снижение составило 3,6%, а во втором квартале — 11,9%.

По мнению экспертов, рецессия европейской экономики закончится в третьем квартале. К концу 2020 года ожидается значительный рост экономики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сербия намерена стать лидером экономического роста в Евросоюзе. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич. По его словам, все страны еврозоны покажут отрицательный рост экономики, а Сербия — нулевое падение. По итогам июня промышленное производство в Сербии выросло на 2,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый рост показала перерабатывающая промышленность. В стране также выросло количество строящихся объектов.

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