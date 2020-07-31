После заявления о праздновании дня Военно-морского флота России нашу страну стали еще больше бояться на Западе. В частности, в Британии Россию назвали "значительной угрозой".
Такое заявление сделала государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди.
"Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей", — отметила она.
Голди также подчеркнула, что в Британии внимательно следят за разработкой Россией новых судов, которые вводят в строй. На основе этого "делаются соответствующие выводы".
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Британии опубликован специальный Отчет Комитета по разведке и безопасности парламента. В нём говорится, что Россия вовлечена во всё, чем должны интересоваться западные общества. Также прописано, что нужно увеличить бюджеты всех ведомств, которые занимаются борьбой с вездесущей российской агрессией.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".