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"Сказочные вояки" - украинцы обсуждают учебное десантирование спецназа

Мир » Бывший СССР » Украина

Очередные учения спецназа армии Украины стали поводом для насмешек пользователей соцсетей.

Отрабатывая навык десантирования с вертолёта в воду, спецназовцы чудом не передавили людей, отдыхавших на пляже города Чугуева Харьковской области.

Кадры "прыжков с вертолёта" облетели все соцсети. Пользователи отмечают, что городской пляж — это не полигон и даже не удалённое от случайных прохожих место.

"Какая страна — такой и спецназ".

"Из вертушки четыре куска сала выпало на ходу".

И это ещё самые мягкие комментарии...

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