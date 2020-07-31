"Сказочные вояки" - украинцы обсуждают учебное десантирование спецназа

Очередные учения спецназа армии Украины стали поводом для насмешек пользователей соцсетей.

Отрабатывая навык десантирования с вертолёта в воду, спецназовцы чудом не передавили людей, отдыхавших на пляже города Чугуева Харьковской области.

Кадры "прыжков с вертолёта" облетели все соцсети. Пользователи отмечают, что городской пляж — это не полигон и даже не удалённое от случайных прохожих место.

"Какая страна — такой и спецназ". "Из вертушки четыре куска сала выпало на ходу".

И это ещё самые мягкие комментарии...