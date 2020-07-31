Очередные учения спецназа армии Украины стали поводом для насмешек пользователей соцсетей.
Отрабатывая навык десантирования с вертолёта в воду, спецназовцы чудом не передавили людей, отдыхавших на пляже города Чугуева Харьковской области.
Кадры "прыжков с вертолёта" облетели все соцсети. Пользователи отмечают, что городской пляж — это не полигон и даже не удалённое от случайных прохожих место.
"Какая страна — такой и спецназ".
"Из вертушки четыре куска сала выпало на ходу".
И это ещё самые мягкие комментарии...
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".