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На юбилейной Генассамблее ООН лично будет присутствовать только Трамп

Мир

Ежегодная встреча мировых лидеров в ООН пройдет в режиме видеотрансляций впервые за свою 75-летнюю историю из-за пандемии COVID-19.

Единственный, кто сможет присутствовать в зале Ассамблеи лично — Дональд Трамп.

В прошлые годы тысячи людей стекались в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Генеральной Ассамблее. Во время недельного собрания президенты, премьер-министры, монархи и министры иностранных дел 193 стран-членов ООН произносят официальные речи, но большая часть реальных действий происходит на сотнях параллельных мероприятий и частных встреч, обедов и ужинов.

Из-за коронавируса члены Генеральной Ассамблеи лидер каждой страны выступит с заранее записанной речью, которая будет транслироваться в зале Ассамблеи с небольшим числом базирующихся в Нью-Йорке дипломатов, которым будет разрешено присутствовать.

Выступления начнутся, как и было запланировано, в сентябре. Напомним, в этом году ООН исполняется 75 лет.

Тема юбилейного саммита:

"Будущее, которого мы хотим, ООН, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности многосторонности."

Предполагается, что на этом мероприятии члены Ассамблеи официально примут декларацию в ознаменование 75-й годовщины, которую дипломаты согласовали в начале июля.

Напомним, как проходила предыдущая юбилейная Генассамблея ООН в 2015 году:

В Нью-Йорке начинает работу юбилейная сессия Генассамблеи ООН

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