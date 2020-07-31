Обама призвал положить конец подавлению избирателей

Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал то, что он назвал попытками республиканцев подавить избирателей.

Выступая с речью на похоронах лидера движения за гражданские права Джона Льюиса, он сказал, что люди у власти "атакуют наши избирательные права с хирургической точностью" и призвал к "широким реформам".

Он также осудил убийство полицией Джорджа Флойда и последующее использование федеральных агентов против протестующих.

Для справки:

Джон Льис был одним из лидеров "Большой шестёрки" гражданских прав, в которую входил Мартин Лютер Кинг-младший. Он был одним из организаторов исторического Марша 1963 года на Вашингтон. Умер от рака.

В своём пламенном (как отмечают американские СМИ) панегирике, произнесенном в баптистской церкви Эбенизер в городе Атланта, Барак Обама "провел язвительную атаку" (©The Gardian) на администрацию Дональда Трампа и некоторые полицейские департаменты.

"Сегодня мы своими глазами видим, как полицейские стоят на коленях на шеях чернокожих американцев, - сказал он. - Мы можем быть свидетелями того, как наше федеральное правительство посылает агентов, чтобы использовать слезоточивый газ и дубинки против мирных демонстрантов. Люди в правительстве делают все возможное, чтобы помешать людям голосовать, закрывая избирательные участки и вводя ограничительные законы об удостоверениях личности для меньшинств и студентов".

По-видимому, увлекшись, Обама предложил ряд реформ для голосования в США, в том числе:

вернуть право голоса бывшим заключённым, которые "заслужили свой второй шанс",

создать новые избирательные участки и расширить досрочное голосование,

сделать день выборов национальным праздником (выходным днем), чтобы все рабочие могли проголосовать.

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