Пушков: инициативу Трампа о переносе выборов встретят в штыки

Алексей Пушков, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, прокомментировал предложение главы Белого дома Дональда Трампа перенести выборы президента в США на более поздний срок.

"Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за "Ковид"-19, т.к. "всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США". Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2020

Пушков предположил, что против инициативы хозяина Белого дома выступят его оппоненты. И оказался прав: