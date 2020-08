Алексей Пушков, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, прокомментировал предложение главы Белого дома Дональда Трампа перенести выборы президента в США на более поздний срок.

Пушков предположил, что против инициативы хозяина Белого дома выступят его оппоненты. И оказался прав:

Top Republicans, including Senators Mitch McConnell and Ted Cruz, rejected President Trump's suggestion to delay the November election https://t.co/cG4IiqQQe9 pic.twitter.com/2vgNGvHGNR