Алексей Пушков, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, прокомментировал предложение главы Белого дома Дональда Трампа перенести выборы президента в США на более поздний срок.
"Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за "Ковид"-19, т.к. "всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США". Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем".— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2020
Пушков предположил, что против инициативы хозяина Белого дома выступят его оппоненты. И оказался прав:
Top Republicans, including Senators Mitch McConnell and Ted Cruz, rejected President Trump's suggestion to delay the November election https://t.co/cG4IiqQQe9 pic.twitter.com/2vgNGvHGNR— The New York Times (@nytimes) July 30, 2020
Владимир Жириновский посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко сняться с президентских выборов.