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Пушков: инициативу Трампа о переносе выборов встретят в штыки

Мир

Алексей Пушков, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, прокомментировал предложение главы Белого дома Дональда Трампа перенести выборы президента в США на более поздний срок.

Пушков предположил, что против инициативы хозяина Белого дома выступят его оппоненты. И оказался прав:

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