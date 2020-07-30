Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом

Мишель Болсонару сделала тест на выявление инфекции и получила положительный результат.

Агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщило о том, что результаты тестирования стали известны тридцатого июля.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", — заявили в пресс-службе.

В настоящее время 37-летняя женщина находится под наблюдением медиков из администрации президента Бразилии Жаира Болсонару.