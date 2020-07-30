Мишель Болсонару сделала тест на выявление инфекции и получила положительный результат.
Агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщило о том, что результаты тестирования стали известны тридцатого июля.
"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", — заявили в пресс-службе.
В настоящее время 37-летняя женщина находится под наблюдением медиков из администрации президента Бразилии Жаира Болсонару.
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