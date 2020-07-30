Трамп предложил перенести выборы в США из-за COVID-19

Дональд Трамп заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о переносе президентских выборов из-за роста в стране числа больных COVID-19.

"С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим), 2020 год будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Перенести выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать?" — написал президент в Twitter.

Проведение очного голосования в США осложнено тем, что страна столкнулась с широким распространением коронавирусной инфекции.

Ранее министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр — заявил, что голосование по почте на предстоящих президентских выборах может привести к фальсификации их результатов. Также глава Минюста ответил, имеет ли он право перенести выборы.

"Мне никогда раньше не задавали этот вопрос. Я никогда не занимался этим [вопросом] в качестве генерального прокурора", — ответил он.

Ранее кандидат в президенты США от демократов и главный конкурент Дональда Трампа Джо Байден окрестил его "первым президентом-расистом" в истории США.