Бывший депутат Рады рассказал, откуда поступали деньги на Майдан

Народное восстание, которое произошло в Киеве в 2014 году, финансировала одна из европейских стран. Деньги поступали из посольства Литвы.

Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавали деньги и оружие, а внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны узнать наконец правду, что тогда произошло. Назад дороги нет", — обратился политик через свой канал на YouTube к прокурору Украины.

Он же ранее рассказывал, как вместе с Павлом Климкиным, который в 2014 году занимал пост министра иностранных дел, подкупал европейского чиновника. Целью ставили поддержку Петра Порошенко на президентских выборах. Она обошлась Украине в пять миллионов евро.