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Больше 70 тысяч американцев заболели COVID за сутки

Мир » Северная Америка » США и Канада

Еще 70 776 жителей США получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, днем ранее прирост инфицированных составлял 61 660 человек. Всего в стране зарегистрировано 4 427 493 случая заражения коронавирусом.

За указанный период в стране скончались 1403 пациента, у которых был диагностирован COVID. Накануне сообщалось о 1244 летальных исходах среди зараженных. Общее число жертв инфекции превысило 150 тысяч человек.

Победить инфекцию смогли уже свыше 1,3 миллиона американцев.

По статистике, с начала эпидемии в мире выявлено свыше 17 миллионов случаев заражения коронавирусом. Болезнь убила более 667 тысяч человек. Побороть ее смогли около 10 миллионов пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что житель Украины заразился коронавирусом в третий раз. Мужчина с низким иммунитетом живет в Тернопольской области.

Ученые выяснили, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 94%. Эксперты считают, что благодаря данной способности собак можно использовать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, таких как аэропорты, стадионы и т. д.

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