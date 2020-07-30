Еще 70 776 жителей США получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, днем ранее прирост инфицированных составлял 61 660 человек. Всего в стране зарегистрировано 4 427 493 случая заражения коронавирусом.
За указанный период в стране скончались 1403 пациента, у которых был диагностирован COVID. Накануне сообщалось о 1244 летальных исходах среди зараженных. Общее число жертв инфекции превысило 150 тысяч человек.
Победить инфекцию смогли уже свыше 1,3 миллиона американцев.
По статистике, с начала эпидемии в мире выявлено свыше 17 миллионов случаев заражения коронавирусом. Болезнь убила более 667 тысяч человек. Побороть ее смогли около 10 миллионов пациентов.
Ранее "Правда.Ру" писала, что житель Украины заразился коронавирусом в третий раз. Мужчина с низким иммунитетом живет в Тернопольской области.
Ученые выяснили, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 94%. Эксперты считают, что благодаря данной способности собак можно использовать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, таких как аэропорты, стадионы и т. д.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.