Больше 70 тысяч американцев заболели COVID за сутки

Еще 70 776 жителей США получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, днем ранее прирост инфицированных составлял 61 660 человек. Всего в стране зарегистрировано 4 427 493 случая заражения коронавирусом.

За указанный период в стране скончались 1403 пациента, у которых был диагностирован COVID. Накануне сообщалось о 1244 летальных исходах среди зараженных. Общее число жертв инфекции превысило 150 тысяч человек.

Победить инфекцию смогли уже свыше 1,3 миллиона американцев.

По статистике, с начала эпидемии в мире выявлено свыше 17 миллионов случаев заражения коронавирусом. Болезнь убила более 667 тысяч человек. Побороть ее смогли около 10 миллионов пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что житель Украины заразился коронавирусом в третий раз. Мужчина с низким иммунитетом живет в Тернопольской области.

Ученые выяснили, что собаки могут выявлять коронавирус с точностью до 94%. Эксперты считают, что благодаря данной способности собак можно использовать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, таких как аэропорты, стадионы и т. д.