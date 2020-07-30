МИД России обратил внимание ЕС на "обезвоживание" Крыма

Обвиняя Россию в нарушении международных прав, Евросоюз не замечает, как-то же самое делает Украина. В частности, по решению официального Киева Крым потерял водоснабжение.

Обратить на это внимание европейских коллег призвали в российском МИД.

"Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма", — отметил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что этот же вопрос неоднократно поднимала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Она направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить "преступные действия украинских властей", запрещающих поставки воды в Крым.