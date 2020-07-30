Граждан еще 12 стран пустят в Евросоюз

Дюжину стран добавили в список Евросоюза. Граждане этих стран могут беспрепятственно въезжать в Европу.

Путешествовать в Шенгенской зоне теперь смогут граждане Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, Китая. Границы Европы для них будут открыты только на взаимных условиях. То есть если власти указанных стран согласятся пустить на свою территорию европейцев.

При обновлении списка из него пропали три страны. Так, гражданам Алжира, Черногории и Сербии въезжать в Европу пока запретили. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в указанных странах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что для россиян Европа останется закрытой до конца лета. Пересмотр списка до конца августа не планируется. Как отметил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар, из-за высокой заболеваемости коронавирусом в России нет возможности даже говорить о том, что наша страна попадет в европейский список в краткосрочной перспективе.