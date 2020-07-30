Названа страна, которая станет лидером экономического роста в ЕС

Экономика стран Европы упадет в среднем на 10-12% по итогам 2020 года. А вот в Сербии рост составит 0%, что сделает страну лидером экономического роста в Евросоюзе.

О планах рассказал президент страны Александр Вучич.

"Убежден, что Сербия станет лучшей в Европе с ростом около 0%. Многие страны в нашем окружении и государства ЕС уйдут в минус на 10-12%, и это нам даст огромное преимущество и задел на последующие годы", — подчеркнул глава государства.

По итогам июня промышленное производство в Сербии выросло на 2,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый рост показала перерабатывающая промышленность.

Кроме того, в стране выросло количество строящихся объектов. Их на 16 тысяч больше, чем в середине прошлого года. Один из крупнейших проектов — реконструкция железной дороги Валево-Врбница до границы с Черногорией. Стоимость проекта — 450 миллионов евро.

Ранее Сербия признала выгоду от соглашения с ЕАЭС. Как отметил министр сельского хозяйства Бранислав Недимович. Ратификация договора дает возможность поставлять сербскую продукцию на рынок с почти 200 миллионами потребителей.