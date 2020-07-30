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Новые ограничения помогли стабилизировать ситуацию с COVID в Казахстане

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Занятость коек в отделениях для коронавирусных больных в Казахстане снизилась с 90% до 40% Это один из положительных эффектов от усиления ограничительных мер.

Запреты и ограничения в стране вернули 5 июня из-за роста заболеваемости COVID.

"Принятие дополнительных ограничительных мер правительством значительно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию, а также снизило нагрузку на систему здравоохранения. Ежесуточный прирост заболеваемости сегодня снизился с 4% до 1,7%. Возросло число выздоровевших до 66%, снизилась занятость коек с 90% до 40%, в связи с чем в семи регионах были закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров", — пояснил заместитель премьер-министра страны Ералы Тугжанов.

Скорую помощь местные жители также стали вызывать реже. Вообще число вызовов сократилось на 40%, а по вопросам коронавируса — на 50%.

С начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 1272 случая заражения коронавирусом. Вирус унёс жизни 793 человек.

Напомним, что власти страны решили продлить ограничительные меры. Они будут действовать до середины августа.

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