ПНС обманом заманивало россиян в Ливию — доказательства

Журналисты предоставили доказательства, подтверждающие планы ПНС обманом заманить россиян в Ливию. Их планировали похитить и выдать за сотрудников российской ЧВК "Вагнер". Доказательства были обнародованы арабским изданием.

Источник в так называемом Правительстве национального согласия рассказал о планах Сарраджа. По его словам, сотрудников ЧВОК "МАР" пригласили в Ливию под предлогом работы (охранная деятельность). Затем их должны были похитить и выдать за "вагнеровцев". Это должно было подтвердить присутствие российской ЧВК в североафриканском государстве, и, следовательно, стало бы доказательством вброса Сарраджа о вмешательстве России в дела Ливии.

Чоповцев в действительности заманивали контрактом на охрану нефтеналивного порта Зувара. Соответствующие доказательства источник "Срочных новостей Ливии" передал СМИ.

Он предоставил договор на заключение услуг, где указаны имена заказчиков и исполнителя. Заказчиком выступил глава Совета директоров ливийской ННК Мустафа Саналла. Исполнителем — ЧВОК "МАР" в лице Артема Милаева. В обязанности ЧВОК входит предоставление охранных услуг на территории Зувара, а один из пунктов накладывает ответственность за возможное разрушение инфраструктуры порта.

Так ПНС хотело доказать наличие "русского следа" в Ливии, обвинив Москву в поддержке лидера ЛНА Халифы Хафтара. Подписать контракт планировались в Турции, но группу россиян задержали в Минске. Бойцов взяли в одном из местных санаториев, где они ожидали отправки в Стамбул. По версии белорусской прессы, россияне прибыли для "дестабилизации" ситуации в стране перед президентскими выборами.

Информацию о вмешательстве в дела Белоруссии опроверг источник в правоохранительных органах. На допросе задержанные признались в сотрудничестве с триполитанским режимом.