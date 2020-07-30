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Обвиняемый в богохульстве пакистанец был убит в зале суда

Мир » Азия » Южная Азия

Житель города Пешавар Тахир Ахмед Насим предстал перед судом по трем статьям о богохульстве. 

По информации издания Times of India, в мужчину выстрелили шесть раз, от чего тот скончался на месте.

Отмечается, что Насима убил человек, которому приснился исламский пророк Мухаммед.

Издание уточняет, что обвиняемым в богохульстве редко удается дожить до заседания суда.

Погибший мужчина был представителем религиозного меньшинства в стране.

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