Лукашенко не будет участвовать в теледебатах

Предвыборные теледебаты пройдут сегодня в Белоруссии. Один из кандидатов участвовать в них не будет.

На ТВ не появится президент Александр Лукашенко. Вместо него в дебатах поучаствует депутат парламента Олег Гайдукевич.

"Буду на дебатах сегодня. Я сам обратился к главе государства, потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю. Должны прозвучать и точки зрения тех, кто поддерживает главу государства, и тех, кто имеет свои программы и взгляд, пусть даже несколько альтернативный", — пояснил политик.

Напомним, что сразу после регистрации в качестве кандидата на пост президента Лукашенко заявил о том, что не будет использовать положенное ему время для выступления на радио и телевидении. Остальные кандидаты от своих возможностей не отказались и огласили свои предвыборные программы в прямом эфире.

Президентские выборы состоятся в Белоруссии 9 августа. На главный государственный пост претендует пять человек. Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз.