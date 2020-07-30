По информации агентства НСН, в очередной раз заболевший мужчина проживает в Тернопольской области.
В управлении госадминистрации региона напомнили гражданам о том, что никто не застрахован от повторного заражения коронавирусом.
По информации Минздрава Украины, за все время коронавирусной пандемии зафиксировано 67,5 тысячи случаев инфицирования.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.