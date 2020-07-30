Житель Украины заразился коронавирусом в третий раз

По информации агентства НСН, в очередной раз заболевший мужчина проживает в Тернопольской области.

В управлении госадминистрации региона напомнили гражданам о том, что никто не застрахован от повторного заражения коронавирусом.

По информации Минздрава Украины, за все время коронавирусной пандемии зафиксировано 67,5 тысячи случаев инфицирования.