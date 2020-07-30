Университет Хопкинса: более 150 тысяч американцев погибли от COVID

Последствия пандемии коронавируса в США более значительные, чем в любой другой стране.

Полную статистику опубликовал университет Хопкинса:

150 034 человека погибли от вируса в США.

4 396 030 подтверждённых случаев заболевания в США.

Почти в два раза больше мужчин, чем женщин, умирают от COVID-19, показывают различные исследования, в том числе данные Департамента здравоохранения Нью-Йорка.

Согласно раннему анализу ЦКЗ, проведённому в марте, 80% смертей, 53% госпитализаций в реанимацию и 45% госпитализаций приходится на людей старше 65 лет.

Более 300 детей в США были поражены воспалительным синдромом, который похож на синдром Кавасаки.

По предварительным данным, вирус в два раза опаснее для чернокожих и латиноамериканцев, чем для белых жителей, например, Нью-Йорка. Большие различия существуют в Миссури, где чернокожие и латиноамериканцы составляют 40% инфицированных несмотря на то, что они составляют всего 16% населения штата. А также — в Чикаго, где афроамериканцы составляют 70% всех случаев заболевания коронавирусом.

Экономические последствия: