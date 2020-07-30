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Университет Хопкинса: более 150 тысяч американцев погибли от COVID

Мир

Последствия пандемии коронавируса в США более значительные, чем в любой другой стране.

Полную статистику опубликовал университет Хопкинса:

  • 150 034 человека погибли от вируса в США.
  • 4 396 030 подтверждённых случаев заболевания в США.
  • Почти в два раза больше мужчин, чем женщин, умирают от COVID-19, показывают различные исследования, в том числе данные Департамента здравоохранения Нью-Йорка.
  • Согласно раннему анализу ЦКЗ, проведённому в марте, 80% смертей, 53% госпитализаций в реанимацию и 45% госпитализаций приходится на людей старше 65 лет.
  • Более 300 детей в США были поражены воспалительным синдромом, который похож на синдром Кавасаки.
  • По предварительным данным, вирус в два раза опаснее для чернокожих и латиноамериканцев, чем для белых жителей, например, Нью-Йорка. Большие различия существуют в Миссури, где чернокожие и латиноамериканцы составляют 40% инфицированных несмотря на то, что они составляют всего 16% населения штата. А также — в Чикаго, где афроамериканцы составляют 70% всех случаев заболевания коронавирусом.

Экономические последствия:

  • Каждый пятый американец потерял работу. К середине июля общее число обратившихся за пособием по безработице превысило 14 миллионов человек в 47 штатах. 
  • Более 100 тысяч малых предприятий закрылись с марта.
  • Согласно исследованиям Национальной ассоциации ресторанов, 3% заведений закрылись навсегда, 44% — временно, а 11% заявили, что ожидают закрытия навсегда в следующем месяце.
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