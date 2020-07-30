Университет Хопкинса: более 150 тысяч американцев погибли от COVID
Последствия пандемии коронавируса в США более значительные, чем в любой другой стране.
Полную статистику опубликовал университет Хопкинса:
- 150 034 человека погибли от вируса в США.
- 4 396 030 подтверждённых случаев заболевания в США.
- Почти в два раза больше мужчин, чем женщин, умирают от COVID-19, показывают различные исследования, в том числе данные Департамента здравоохранения Нью-Йорка.
- Согласно раннему анализу ЦКЗ, проведённому в марте, 80% смертей, 53% госпитализаций в реанимацию и 45% госпитализаций приходится на людей старше 65 лет.
- Более 300 детей в США были поражены воспалительным синдромом, который похож на синдром Кавасаки.
- По предварительным данным, вирус в два раза опаснее для чернокожих и латиноамериканцев, чем для белых жителей, например, Нью-Йорка. Большие различия существуют в Миссури, где чернокожие и латиноамериканцы составляют 40% инфицированных несмотря на то, что они составляют всего 16% населения штата. А также — в Чикаго, где афроамериканцы составляют 70% всех случаев заболевания коронавирусом.
Экономические последствия:
- Каждый пятый американец потерял работу. К середине июля общее число обратившихся за пособием по безработице превысило 14 миллионов человек в 47 штатах.
- Более 100 тысяч малых предприятий закрылись с марта.
- Согласно исследованиям Национальной ассоциации ресторанов, 3% заведений закрылись навсегда, 44% — временно, а 11% заявили, что ожидают закрытия навсегда в следующем месяце.