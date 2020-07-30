Новый закон Египта запрещает военным заниматься политикой

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал закон, запрещающий действующим или бывшим офицерам баллотироваться в президенты или парламент без разрешения высшего военного совета.
Им также запрещено вступать в политические партии.
Новый закон также предусматривает назначение военных советников в каждую из 27 мухафаз Египта.
Критики говорят, что закон направлен на укрепление власти президента ас-Сиси, препятствуя любым другим военным деятелям претендовать на этот пост.
Для справки: влияние армии в Египте очень велико, и все, кроме двух президентов, имеют военное прошлое с тех пор, как страна стала республикой.
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