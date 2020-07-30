Глава МИД Ирана: мировой порядок после COVID будет совсем не Западным

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посткоронавирусный мировой порядок больше не будет полностью Западным, потому что "Запад не смог выработать надлежащего понимания реалий на местах".

Заявление прозвучало во время прямого эфира Instagram с англоязычной аудиторией из Тегерана.

Зариф сказал, что последние 30 лет стали одним из самых неспокойных периодов в мировой истории, который был отмечен различными войнами, "катастрофическими изменениями и катастрофами для международного сообщества".

"На протяжении всей истории старый порядок рушился и заменялся новым после массового кровопролития. Я считаю, что абсолютные западные подходы не смогли обеспечить нам подлинного понимания глобальных событий. И защитить, когда это было действительно нужно".

По словам главы иранского МИД, США ошибочно полагают, что использование военной мощи приведёт к прочному мировому порядку:

"Военное вмешательство Вашингтона превратилось в норму во внешней политике США, что было огромной ошибкой — авантюризм США не стоил ничего, кроме жизней многих американцев и потери $8 тысяч млрд из казны страны и привёл к распространению экстремизма и терроризма в Западной Азии".

Джавад Зариф отметил также, что Соединённые Штаты потратили огромные суммы денег на военные дела по сравнению с другими странами, стремясь создать ситуацию безопасности в мире, чтобы иметь возможность доминировать в мире за счёт военных расходов.