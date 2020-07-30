"Мы больше не лохи" - объяснил Трамп решение вывести войска из Германии

США намерены вывести почти 12 тысяч своих военнослужащих из Германии в рамках "стратегического перераспределения сил в Европе".

Как сообщил Пентагон, около 6400 военнослужащих вернутся домой, а остальных перебросят в другие страны НАТО, такие как Италия и Бельгия.

"Этот шаг — ответом на то, что Германия не выполнила целевые показатели НАТО по оборонным расходам. Мы больше не хотим быть лохами. Мы сокращаем силы, потому что они не платят по счетам; это очень просто", — объяснил решение о выводе войск из страны-союзницы Дональд Трамп журналистам в ходе своего ежедневного брифинга.

Министр обороны Марк Эспер аргументировал это решение в другом тоне, сказав, что оно является частью более широкого плана по передислокации американских войск в регионе.

По его словам, это был "крупный стратегический и позитивный сдвиг", который "несомненно достигнет основных принципов усиления сдерживания России со стороны США и НАТО".

Этот шаг обойдется американскому правительству в несколько миллиардов долларов и сократит военное присутствие страны в Германии более чем на 25%.

Противники Трампа ход не одобрили

"Это рана, нанесенная самому себе… против американских интересов", — заявил сенатор-демократ Джек Рид.

Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал решение вывести войска из Германии "серьезной ошибкой "и "пощечиной другу и союзнику".

Что говорят в Германии

Решение американского командования было раскритиковано немецкими официальными лицами.

Например, председатель комитета по иностранным делам страны предположил, что оно "ослабит альянс НАТО".

А глава Баварии Маркус Зедер заявил, что сожалеет о принятом решении: