США намерены вывести почти 12 тысяч своих военнослужащих из Германии в рамках "стратегического перераспределения сил в Европе".
Как сообщил Пентагон, около 6400 военнослужащих вернутся домой, а остальных перебросят в другие страны НАТО, такие как Италия и Бельгия.
"Этот шаг — ответом на то, что Германия не выполнила целевые показатели НАТО по оборонным расходам. Мы больше не хотим быть лохами. Мы сокращаем силы, потому что они не платят по счетам; это очень просто", — объяснил решение о выводе войск из страны-союзницы Дональд Трамп журналистам в ходе своего ежедневного брифинга.
Министр обороны Марк Эспер аргументировал это решение в другом тоне, сказав, что оно является частью более широкого плана по передислокации американских войск в регионе.
По его словам, это был "крупный стратегический и позитивный сдвиг", который "несомненно достигнет основных принципов усиления сдерживания России со стороны США и НАТО".
"Это рана, нанесенная самому себе… против американских интересов", — заявил сенатор-демократ Джек Рид.
Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал решение вывести войска из Германии "серьезной ошибкой "и "пощечиной другу и союзнику".
Решение американского командования было раскритиковано немецкими официальными лицами.
Например, председатель комитета по иностранным делам страны предположил, что оно "ослабит альянс НАТО".
А глава Баварии Маркус Зедер заявил, что сожалеет о принятом решении:
"Это ложится тяжелым бременем на германо-американские отношения", — сказал он журналистам.
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