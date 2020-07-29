В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября

Ранее упоминалось, что режим чрезвычайной ситуации должен закончить свое действие с 31 июля.

Решение о его продлении поддержали 286 депутатов нижней палаты итальянского парламента.

По словам премьер-министра Италии Джузеппа Конте, режим ЧС не означает введения новых ограничительных мер.

Он также уточнил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, однако, его распространение все еще продолжается.