Ранее упоминалось, что режим чрезвычайной ситуации должен закончить свое действие с 31 июля.
Решение о его продлении поддержали 286 депутатов нижней палаты итальянского парламента.
По словам премьер-министра Италии Джузеппа Конте, режим ЧС не означает введения новых ограничительных мер.
Он также уточнил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, однако, его распространение все еще продолжается.
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