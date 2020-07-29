Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей

Турецкие власти, принявшие закон об ужесточении контроля за социальными сетями, идут в ногу со временем. Во многих странах сейчас прослеживается эта тенденция.

Ситуацию прояснил руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

"Давайте посмотрим на другие страны с авторитарными тенденциями, которые так же ужесточают правила пользования социальными сетями. И это не только Китай, и в России такие процессы происходят. Вспомним, что было с Telegram. Так что я думаю, такие общие тенденции в мире сейчас имеют место по усилению контроля над общественным мнением. Потому что мы прекрасно знаем, что и в Турции, и в России, и на Ближнем Востоке, как действительно в социальных сетях имеют место быть, в том числе, и протестные настроения, и там распространяются такие концепции, реализуются идеи. И даже если вспомнить Арабскую весну, то призывы к выходу на улицы звучали в соцсетях. В данном случае государство, естественно, пытается контролировать. Турция не исключение", — пояснил эксперт.

Он отметил, что естественно новый закон это, в том числе, и попытка контролировать общественное мнение, манипулировать им и направлять его.