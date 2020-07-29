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Политолог: золотой век ждет не США, а Китай

Мир » Северная Америка » США и Канада

"Золотой век" вряд ли наступит в США. Хотя после эпидемии экономика страны естественно будет восстанавливаться.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он подчеркнул, что заявления Трампа о быстром восстановлении экономики, росте ВВП до рекордных отметок, "золотой век" — не более чем предвыборные обещания. Которые будет непросто сдержать вообще, а уж в условиях второй волны коронавируса тем более.

"Понятно, что эпидемия эпидемией, но мир должен снова приходить к стабильности, к нормальной ситуации. И понятно, что капиталистическим экономикам всегда свойственны взлеты и падения, то есть такая цикличность. За кризисом всегда идет снова такая стабилизация, снова рост. После этого роста снова такой кризис. И здесь Трамп с точки зрения логики, конечно, прав. Но другое дело, будет ли этот "золотой век", в этом главный вопрос. Потому что даже с учетом всех тенденций явно наступит "золотой век" не в Америке, а в Китае. Поэтому это сугубо очередное предвыборное обещание для того, чтобы выправить довольно плачевную социально-экономическую ситуацию в стране, которую как раз подорвал коронавирус и эти все расовые проблемы", — пояснил эксперт.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что после пандемии в стране наступит "золотой век". Он обещал скорую победу над инфекцией, после чего все станет "лучше, чем было". Трамп ожидает, что в третьем квартале текущего года ВВП США достигнет рекордной отметки в истории человечества.

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