Шведские компании показали рост прибыли благодаря отказу от карантина. Об этом сообщили аналитики, проанализировав их отчеты за второй квартал текущего года, сообщает британская газета Financial Times. Выводы специалистов прокомментировал научный сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина Антон Вотинов.

"Несмотря на то, что в Швеции не вводилось жёстких карантинных мер, её экономика пострадала от пандемии не меньше, чем в других странах.

Данные прогноза

Согласно прогнозу МВФ от октября 2019 года, ожидаемый темп роста экономики Швеции в 2020 году должен был составить 1,5%. В апреле 2020 года ожидаемое падение экономики Швеции в 2020 году составило почти 7%. Таким образом, снижение экономического роста для Швеции составило порядка 8-9 процентных пунктов экономического роста, что сопоставимо со средними оценками для всех стран Европейского союза.

Если сравнить прогнозы ЕС, сделанные этой зимой, когда коронавирусная инфекция ещё не была распространена, с наиболее актуальными, то падение экономического роста в Швеции сопоставимо с падением в Дании, хотя последняя вводила карантинные меры.

Уровень смертности от COVID-19

Также важно учитывать статистику смертности от коронавирусной инфекции. Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество смертей в Швеции почти в 10 раз выше, чем в Дании (в 17-22 раза выше, чем в Норвегии и Финляндии), при этом население Швеции больше, чем население остальных скандинавских стран, почти в два раза. Таким образом, если учитывать разницу в населении, то количество смертей в Швеции выше в 5 раз.

Пока говорить о том, нужно было вводить карантин или нет, преждевременно. Это можно будет сделать только после того, как экономики восстановятся от пандемии, а сама коронавирусная инфекция будет побеждена.

Тем не менее, согласно прогнозам МВФ и ЕС, экономика Швеции испытает сопоставимый экономический шок, что и остальные страны Европейского союза. При этом статистика по количеству заражений и смертей в Швеции значительно хуже", — заключил эксперт.