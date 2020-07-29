Около миллиарда долларов планирует заработать Украина на приватизации

Государственные предприятия Украины будут приватизированы. За счет этого бюджет страны пополнится почти на миллиард долларов.

Такие подсчеты сделали в правительстве незалежной.

"У нас есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в следующие годы должна обеспечить около 1 миллиарда долларов поступлений в бюджет", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Приватизация началась по указу президента Владимира Зеленского. Ее старт сдвинули на период, когда закончится эпидемия коронавируса. По мнению главы государства, приватизация даст новую жизнь предприятиям, которые ждет модернизация и рост рабочих мест.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украину накроет "лавина инвестиций". По его словам, почву для этого подготовили проводимые в стране экономические реформы. В частности, убраны административные барьеры, расширены права для ведения хозяйства, внедрён прозрачный рынок земли.