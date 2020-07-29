WSJ: Пентагон нашёл новое место для размещения штаба сил США в Европе

США продолжит выводить своих военных из Германии. Будет перенесен даже штаб Европейского командования ВС США.

Сейчас он размещается в Германии, а передислоцируется в Бельгию. В эту страну и Италию переместят 9,5 тысяч американских военных, которые сейчас находятся в Германии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Официальная информация будет опубликована в среду.

Напомним, поступательный вывод американских военных из Германии начался после решения президента США Дональда Трампа. Он запланировал сократить численность военных в этой стране с 34,5 до 5 тысяч человек. Это стало наказанием для Германии, которая несвоевременно внесла платежи в НАТО.

Принять американских военных мечтает Польша. Президент Анджей Дуда даже ездил в США к Трампу обсудить этот вопрос, несмотря на предстоящие президентские выборы и эпидемию коронавируса.

Сейчас в стране находятся более четырех тысяч американских солдат. Вероятно, в этом году к ним прибавится еще пара тысяч военнослужащих.