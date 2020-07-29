Молдавская оппозиция не сдается: готовится новый вотум недоверия

Правительство Молдавии ждет новый вотум недоверия. Его объявят до президентских выборов.

Оппозиция не намерена сдаваться.

"Новый вотум недоверия должен быть выдвинут до выборов президента. Мы выдвинем инициативу об отставке правительства, когда для этого сложатся все необходимые условия, то есть в парламенте должна быть благоприятная для этого ситуация с политической и математической точек зрения", — заявил вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь.

Напомним, выборы президента в Молдавии запланированы на 1 ноября. Ранее оппозиция уже пыталась объявить правительству вотум недоверия, но не набрала необходимого количества голосов.

Ориентировочных сроков, когда парламент будет обсуждать вопрос вотума, не назван, однако оппозиционеры не намерены затягивать процесс.

Ранее "Правда.Ру" писала, что активность оппозиционеров связана с тем, что если они не свергнут правительство и президента, то останутся без работы. Сейчас действующее в республике правительство руководствуется указаниями пророссийского президента Игоря Додона. Если он выиграет президентские выборы в ноябре, то объявит досрочные выборы в парламент и нынешние оппозиционеры рискуют лишиться своих мест.