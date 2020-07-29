Коронавирус не помеха: немцы выбирают отдых за рубежом

Эпидемия коронавируса и отсутствие вакцины не останавливают граждан Германии, которые выбирают заграничные путешествия. Опрос показал, что большинство немцев не готово отказаться от поездок за границу.

Пандемия останавливает всего 10% опрошенных. Из-за COVID они решили полностью отказаться от путешествий. Каждый пятый заявил, что пандемия ограничила поездки в рамках родной страны. А вот 70% опрошенных готовы путешествовать по миру, несмотря на пандемию и отсутствие препаратов для лечения коронавируса.

Исследование провела компания IPK International при поддержке международной туристической выставки ITB Berlin. Опрос показал, что среди смельчаков, готовых выезжать за пределы Германии, 80% намерены сделать это в текущем году. Большинство из них выбрало для отдыха Испанию, Италию, Францию и Австрию. Вырос спрос на Швейцарию, Грецию, Хорватию и Данию, которые раньше не пользовались большой популярностью.

В качестве средства передвижения граждане Германии предпочитают личный автомобиль. Этот вариант считается наиболее безопасным в период эпидемии.