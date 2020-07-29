Древнюю скульптуру нашли археологи при раскопках руин в городе Перге.
По информации агентства Hurriyet, статуя хорошо сохранилась, только у нее отломана голова.
Как заявили в Министерстве культуры Турции, это первая находка в Перге за 2020 год.
По словам профессора археологии Седефа Кокай Кепче, который возглавлял экспедицию, скульптура могла относиться к греческой культуре.
Известно, что после реставрации древняя статуя будет выставлена в музее Антальи.
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