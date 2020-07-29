Европа останется закрытой для россиян до конца лета

Пересмотра списка стран, для граждан которых Евросоюз открыл границы, в ближайшее время не планируется. Список не изменится до конца лета.

Таким образом, россияне не смогут посетить страны Европы этим летом.

"У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа. Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", — рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

Евросоюз не только не планирует расширять пока список, но даже намерен сократить его. То есть некоторые страны, граждане которых недавно получили разрешение на въезд в Европу, будут вычеркнуты из списка, границы для них закроют. Это случится, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.

Напомним, что сейчас в Евросоюз могут въехать граждане 14 стран. Разрешение они получили с 1 июля. Россия же возобновляет международное авиасообщение только с 1 августа. Россияне смогут отправиться в Турцию, Британию или Танзанию.