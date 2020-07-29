Рейтинг партии "Слуга народа" существенно снизился. Ранее он был на уровне 43,16%, а сейчас всего 27,9%.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". В партии тут же нашли этому объяснение.
"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, 25-30% — от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, вторая. Все-таки когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем", — пояснил глава партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко.
В попытках поднять рейтинг, партия отказалась от государственного финансирования. Высвободившиеся деньги политики предложили направить в Фонд борьбы с коронавирусом. Сэкономить удалось больше 2,5 миллиона долларов.
Ранее "Правда.Ру" подвела итоги первого года президентства Владимира Зеленского. В своих предвыборных речах он обещал закончить "братоубийство на Донбассе", арестовать коррумпированных чиновников, реформировать экономику, пересмотреть гуманитарную политику страны. За 12 месяцев ничего из этого списка не выполнено.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.