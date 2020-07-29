В "Слуге народа" смогли объяснить падение рейтинга

Рейтинг партии "Слуга народа" существенно снизился. Ранее он был на уровне 43,16%, а сейчас всего 27,9%.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". В партии тут же нашли этому объяснение.

"Во-первых, отвалились те, кто ждет быстрых результатов. Помню, что 20% говорили, что один год готовы ждать, 25-30% — от двух до трех лет, ну и преданные поклонники: ждем, сколько надо. То есть первая часть отваливается, вторая. Все-таки когда делаешь реформы, немного люди "отваливаются", потому что реформы нравятся не всем", — пояснил глава партии "Слуга народа", депутат Верховной Рады Александр Корниенко.

В попытках поднять рейтинг, партия отказалась от государственного финансирования. Высвободившиеся деньги политики предложили направить в Фонд борьбы с коронавирусом. Сэкономить удалось больше 2,5 миллиона долларов.

Ранее "Правда.Ру" подвела итоги первого года президентства Владимира Зеленского. В своих предвыборных речах он обещал закончить "братоубийство на Донбассе", арестовать коррумпированных чиновников, реформировать экономику, пересмотреть гуманитарную политику страны. За 12 месяцев ничего из этого списка не выполнено.