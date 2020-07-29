Карантин в Казахстане продлён

Загруженность стационаров в городах Казахстана упала на 43%, а реанимационных палат — почти на треть. Зато число выздоровевших выросло до 63%.

Несмотря на положительную динамику, власти страны решили продлить введённые из-за коронавируса ограничения.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введённых ограничительных мер в июле месяце и с учётом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", — сообщается на сайте президента Казахстана.

Двухнедельный карантин стартовал 5 июля, позднее его продлили до 2 августа. Теперь еще на две недели. Ограничения продолжат действовать в стране до 16 августа.

С начала эпидемии в Казахстане выявлено 86 192 случая COVID. Вирус унёс жизни 793 пациентов. Победить заболевание смогли 54,4 тысячи человек. За минувшие сутки число инфицированных приросло на 1 544. Как отмечают эксперты, сейчас в стране прирост стабилизировался на уровне 1,5-1,6 тысячи человек.

Напомним, что 13 июля в Казахстане прошёл национальный день траура по погибшим от коронавируса. Соболезнования семьям погибших выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.