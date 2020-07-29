Киргизия планирует восстановить международное авиасообщение

С тремя государствами готова восстановить международное авиасообщение Киргизия. Жители страны смогут отдохнуть на морских побережьях.

Самолёты готовы направить в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Россию.

"В случае стабилизации эпидемиологической ситуации мы сможем возобновить международные рейсы. В первую очередь это авиарейсы с Россией, Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами", — сообщил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

Сейчас решение о вылетах уже принято, идут переговоры с указанными странами.

С начала эпидемии в Киргизии зарегистрировано 34 512 случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 1347 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не участвовал в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве. Официальная делегация перед вылетом в Москву прошла тщательную проверку и сдала тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

По прилете в столицу Россию гости вновь сдали тесты, которые дали положительный результат у двух членов группы. Делегация тут же вернулась в Бишкек, а президент был отправлен на самоизоляцию.