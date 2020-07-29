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Два американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии

Мир

Сегодня в двух американских СМИ - Ассошиэйтед Пресс и New York Times - опубликованы материалы, обвиняющие Россию в дезинформации о пандемии.

На этот раз виновными назначены двое экс- сотрудников ГРУ Александр Старунский и Денис Тюрин. Издания утверждают, что они, якобы, распространяли «ложную информацию COVID-19 - порядка 150 статей за 3 месяца - через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press».

Что пишут таблоиды

New York Times:

Господин Тюрин и господин Старунский, по сути, были вовлечены в своего рода отмывание информации, сродни отмыванию денег. Они берут сообщения от российской разведки и выкладывают их на Инфорос, OnePress или другой сайт...

... OneWorld опубликовал статьи о том, что пандемия была экспериментом по манипулированию миром . Инфорос,опубликовали статью, в которой говорилось, что Соединенные Штаты используют пандемию для навязывания своего взгляда на мир. InfoBrics.org опубликованные сообщения о том, что Пекин утверждает, что коронавирус изначально был американским биологическим оружием.

Ассошиэйтед Пресс (АР)

Российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, стремясь использовать кризис, который Америка изо всех сил пытается сдержать в преддверии президентских выборов в ноябре... 

... Среди заголовков, которые привлекли внимание американских чиновников, были "Российская Контрпомощь КОВИД-19 Америке продвигает дело о разрядке", в котором предполагалось, что Россия оказала срочную и существенную помощь США в борьбе с пандемией, и "Пекин считает КОВИД-19 биологическим оружием", что усилило заявления китайцев. ...

...Помимо коронавируса, особое внимание уделяется новостям США, глобальной политике и актуальным историям на данный момент.

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