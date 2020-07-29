Великобритания начала активную подготовку ко второй волне коронавируса

Британский комитет по торговле призвал кабмин страны разработать "параллельные цепочки поставок лекарств, чтобы обеспечить пополнение запасов для второй волны COVID-19".

Согласно опубликованному сегодня докладу торгового комитета Великобритании, львиная доля — 70% — поставок лекарственных средств и ингредиентов для них в страну осуществляется из Китая и Индии.

Во время первой волны пандемии поставки лекарств были приостановлены, но благодаря имевшимся запасам, "больницам удалось продержаться".

Теперь же, торговый комитет требует от кабмина усиления работы с фармацевтической промышленностью, "чтобы гарантировать, что буферные запасы пополняются и вторая волна коронавируса не оставит людей без лекарств — это вопрос национальной безопасности". Проще говоря, правительству настоятельно рекомендовано разработать "параллельные цепочки поставок", обеспечивающие бесперебойные поставки парацетамола и других непатентованных лекарств в Великобританию в случае будущих пандемий.