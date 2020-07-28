Возле здания управления КГБ в Минске задержаны журналисты, среди которых есть сотрудники российских СМИ.
Сейчас их доставили в местное отделение полиции для проверки документов. Достоверное известно, что была задержана фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко и несколько журналистов Reuters.
Сообщается, что с задержанными провел беседу начальник милиции общественной безопасности. После звонка "генерала" журналистов отпустили.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.