В Минске задержаны российские журналисты

Возле здания управления КГБ в Минске задержаны журналисты, среди которых есть сотрудники российских СМИ.

Сейчас их доставили в местное отделение полиции для проверки документов. Достоверное известно, что была задержана фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко и несколько журналистов Reuters.

Сообщается, что с задержанными провел беседу начальник милиции общественной безопасности. После звонка "генерала" журналистов отпустили.