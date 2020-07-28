Бывший украинский лидер Леонид Кучма отказался работать в трехсторонней Контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Однако в случае необходимости политик готов поделиться своим опытом.

"Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу. Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению", — сообщили в офисе Зеленского.