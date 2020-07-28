Китайцы смогут посетить Украину без виз

Туристов из Китая с нетерпением ждут на Украине. Для них даже ввели временные визовые послабления.

Визы для граждан Китая, приезжающих на Украину с туристическими целями, временно отменили. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы государства, безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Он распространяется также и на транзитный проезд. Безвиз действует 30 дней в течение 180 дней.

По мнению украинских властей, решение о временной отмене виз поможет развить дружеские отношения между Украиной и Китаем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина встретила первый прямой железнодорожный контейнеровоз из Китая. 16 июня он выехал из Уханя и 8 июля прибыл в Киев. В "незалежной" отметили, что это важное событие, "открывающее новые возможности сотрудничества двух стран". Ожидается, что торговое сотрудничество Украины и Китая станет более тесным.