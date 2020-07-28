Чучело Зеленского подвесили за шею на Украине

В Полтаве прошли стихийные митинги по случаю бессрочного перемирия в Донбассе, которое началось с 27 июля.

Несколько неонацистов изготовили чучело украинского лидера Владимира Зеленского и подвесили его за шею.