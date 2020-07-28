В Полтаве прошли стихийные митинги по случаю бессрочного перемирия в Донбассе, которое началось с 27 июля.
Несколько неонацистов изготовили чучело украинского лидера Владимира Зеленского и подвесили его за шею.
"Это — вырезанный кадр из кинофильма "Слуга народа". Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!", — объясни один из организаторов акции.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.