Прирост инфицированных в Индии за сутки больше 11 тысяч человек

654 человека скончались в Индии за сутки. Во всех случаях причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, за этот же период в стране прирост новых случаев составил больше 11 тысяч. При этом выздоровели за 24 часа свыше 35 тысяч пациентов.

Наибольший прирост отмечен в штатах Карнатака, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Теленгана, Тамилнад. С начала эпидемии в Индии выздоровели 952 743 пациента, скончались — 33 425 человек. Жертвами инфекции стали 2,25% от общего числа заразившихся.

Количество случаев коронавируса в Индии превысило 1,4 миллиона. Страна занимает третье место в мире по числу заболевших.

Ранее "Правда.Ру" писала, что приехавшие в Индию иностранцы должны будут оплатить свой карантин. По законам страны, все прибывшие должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Сначала их ждет семидневный карантин в медицинском учреждении, а потом неделя самоизоляции.