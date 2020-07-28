Тихановская ответила на вопрос: "Чей Крым?"

Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская долгое время не хотела отвечать о принадлежности Крыма.

Она утверждала, что этот вопрос раскалывает общество. Однако ей всё-таки пришлось ответить во время интервью на "Еврорадио".

"Юридически Крым украинский, а фактически — российский", — ответила Тихановская и попросила больше не задавать ей этот вопрос.

Тихановская утверждает, что участвует в президентской гонке вместо своего мужа — арестованного блогера. 19 июля она вывезла детей в Европу, чтобы обезопасить их.