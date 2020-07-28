Палестино - израильский конфликт накалился: едва не сгорела мечеть

Группа израильских поселенцев попыталась сжечь мечеть недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан, бросив внутрь нее зажигательные бомбы, которые повредили часть здания.

Об инциденте сообщает Indian Express со ссылкой на Палестинскую администрацию.

Заместитель палестинского министра по делам религий Хусам Абу Аль-руб заявил, что

"поселенцы напали на мечеть после полуночи, распылив антипалестинские лозунги на иврите, а затем забросали ее огненными бомбами, которые сожгли часть здания".

Мечеть в Эль-Бире, недалеко от Рамаллы, находится на вершине холма напротив израильского поселения. На одной из его стен был написан лозунг: "осада арабов, а не евреев."

"Если бы бомба попала на ковер в молитвенном зале, мечеть сгорела бы полностью, - сказал Абу Аль-руб. - Израильское правительство несет ответственность за это нападение, потому что именно они открыли поселенцам путь к захвату нашей земли и терроризированию нашего народа."

Израильская сторона произошедшее пока никак не прокомментировала.