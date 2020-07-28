Великобритания начала борьбу с ожирением

Великобритания приступила к реализации плана борьбы с "бомбой замедленного действия - ожирением".

Первый "выстрел" прозвучал - с понедельника в стране запрещена телевизионная и онлайн-реклама нездоровой пищи с утра и до 9 вечера.

Премьер-министр Борис Джонсон, который похудел после того, как переболел COVID - 19, лично одобрил эту меру, напомнив, что "исследования показали, что те, кто страдает ожирением, подвергаются повышенному риску смерти или тяжелой болезни от коронавируса".

Кстати, именно Джонсон стал инициатором разработки планов "похудения нации", заявив еще в июне, что